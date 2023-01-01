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Air Hockey Championship Deluxe

Air Hockey Championship Deluxe

poki.com

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Air Hockey Championship Deluxe — крутая игра в аэрохоккей, в которую вы можете играть как в одиночку, так и с другом! Играйте в классический аэрохоккей в своем браузере. Обязательно наберите 7 очков раньше, чем это сделает ваш противник, чтобы выиграть игру. Используйте края стола, чтобы забить гол под хорошим углом! И не забывайте защищаться как можно лучше. Обязательно проверьте все различные этапы и шайбы, которые вы можете разблокировать, чтобы игра выглядела еще лучше. Станете ли вы абсолютным чемпионом по аэрохоккею? Весло для управления — курсор. Многопользовательское управление с веслом — WASD/стрелки. Акос Маковичс создал эту замечательную игру в аэрохоккей. Это его дебютная игра на Poki.

Веб-сайт: poki.com

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