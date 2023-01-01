Sink Это игра на ловкость, в которой вам нужно потопить лодку противника, стреляя из пушки! Играйте в одиночку или с другом на настольном компьютере или мобильном устройстве. Следите за своим углом и стреляйте из пушки в нужный момент. Если вы ударитесь о воду, вы создадите гигантскую волну, которая сдвинет вас и вашего противника, что затруднит столкновение друг с другом. Во время матча с неба будут падать предметы, которые повлияют на воду. Некоторые из этих объектов действительно можно собрать. Используя волны для перемещения объекта к вам, вы можете использовать их крутой эффект, например, замораживание моря! Сможете ли вы победить всех своих противников? 1 Игрок: Fire — нажмите пробел/коснитесь и отпустите на мобильном телефоне и планшете. 2 игрока: Fire player 2 — нажмите Enter/коснитесь и отпустите на мобильном телефоне и планшете. Раковина. Он был создан Алексом, Жаком и Коэном. Это их первая игра на Poki!

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