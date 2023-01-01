Щелкните, щелкните и щелкните, чтобы победить каждое злое существо! В этой игре с управлением одной кнопкой представлены чрезвычайно простые и захватывающие сражения. В лесу вы встретите опасных тарантулов, пчел, грибов и других врагов. Тратьте золото на дополнительных героев, которые помогут вам в бою!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Clicker Heroes, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.