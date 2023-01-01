Доставляйте грузы через мосты и горы! В этой гоночной игре вам предстоит безопасно перевезти кучу коробок. Посреди ночи вы встретите плавучие платформы и ловушки. Не потеряйте свой груз в Monster Truck: Forest Delivery!

Веб-сайт: poki.com

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