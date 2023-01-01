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Candy Crush Soda Saga

Candy Crush Soda Saga

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Создатели легендарной Candy Crush Saga представляют Candy Crush Soda Saga! Уникальные конфеты, еще больше божественных комбинаций и сложные игровые режимы, полные фиолетовой газировки и веселья! Эта аппетитная приключенческая головоломка мгновенно утолит вашу жажду веселья. Присоединяйтесь к Кимми в ее увлекательном путешествии по поиску Тиффи, переключаясь и сопоставляя свой путь через новые измерения волшебного игрового процесса. Пройдите эту Sodalicious Saga в одиночку или сыграйте с друзьями, чтобы узнать, кто наберет больше всего очков! Ежемесячные обновления сезона приносят вам уникальные квесты и захватывающий игровой процесс! Выполняйте задания, чтобы пройти сезонный абонемент и заработать награды и бустеры, которые помогут вам в вашей саге. Покажите свою конкурентоспособную сторону в гонке эпизодов! Соревнуйтесь с другими игроками, чтобы узнать, кто быстрее всех сможет пройти уровни и прогрессировать. Или работайте в команде в режиме игры «4 в ряд», где игроки работают вместе, чтобы получить награды Sodalicious!

Веб-сайт: king.com

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