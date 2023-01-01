Papa's Freezeria — это игра по управлению рестораном, в которой вы управляете магазином десертов, пока владелец находится во временном отпуске. Подавайте клиентам их любимые сладости на нескольких станциях, соблюдая правильный заказ. Постарайтесь обслужить всех клиентов, не допуская ошибок, чтобы заработать как можно больше чаевых. Затем вы сможете потратить свои кровно заработанные деньги на улучшение морозильной камеры, десертных станций и всего оформления магазина! Есть много ингредиентов и начинок, к которым вам нужно привыкнуть, поэтому обязательно внимательно осмотрите все станции, прежде чем отправиться в час пик. Обязательно выполните все достижения и обслужите всех VIP-клиентов, чтобы максимизировать успех вашей морозильной лаборатории! Обязательно поделитесь Papa's Freezeria со своими друзьями и покажите им, что вы можете спроектировать лучший магазин десертов в городе и управлять им! Выбирайте, перетаскивайте и перемещайте ингредиенты — левая кнопка мышиPapa's Freezeria была создана Flipline Studios, а позже эмулирована в HTML5 AwayFL. Играйте в другие игры Papa's Games на Poki: Papa Louie: When Pizzas Attack, Papa's Pizzeria, Papa's Burgeria и Papa's Taco Mia. Вы можете играть в Papa's Freezeria бесплатно на Poki. Пока в Papa's Freezeria можно играть только на вашем компьютере.

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