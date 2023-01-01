WebCatalog
Papa's Pizzeria

Papa's Pizzeria

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Papa's Pizzeria в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Papa's Pizzeria — кулинарная игра, созданная Flipline Studios. Берите тесто и приготовьтесь к вкусному приключению в пиццерии! Вы на пути к тому, чтобы стать лучшей пиццерией в городе. Принимайте заказы, готовьте тесто, добавляйте начинки и подавайте аккуратно нарезанную пиццу всем своим дурацким клиентам. Контролируйте каждый этап процесса приготовления пиццы и перемещайтесь между отдельными зонами ресторана. Переключитесь на станцию ​​для начинки, чтобы добавлять в каждую пиццу различные начинки. Перейдите на станцию ​​​​выпекания, чтобы приготовить пиццу в духовке, пока она не запечется как следует. Прыгайте на станцию ​​резки, чтобы разрезать пиццу на идеальные ломтики. Каждая станция — это практический опыт, где вам нужно будет перетаскивать, проводить пальцем и нажимать на протяжении всего процесса приготовления пиццы. Используйте свои с трудом заработанные чаевые, чтобы покупать улучшения для ресторана и головные уборы, а также вы можете украсить свой вестибюль мебелью и плакатами из Мебельного магазина. Сможете ли вы превратить свою пиццерию в самую известную сеть ресторанов быстрого питания в мире? Выбирайте, перетаскивайте и перемещайте ингредиенты — левая кнопка мыши. Пиццерия Papa's была создана Flipline Studios, а позже эмулирована в HTML5 компанией AwayFL. Также играйте в другие игры Papa's Games на Poki: Papa's Burgeria, Papa's Taco Mia и Papa's Freezeria.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Papa's Pizzeria, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Papa's Burgeria

Papa's Burgeria

poki.com

Papa's Taco Mia

Papa's Taco Mia

poki.com

Papa's Freezeria

Papa's Freezeria

poki.com

Papa's Sushiria

Papa's Sushiria

poki.com

Papa's Cheeseria

Papa's Cheeseria

poki.com

Papa's Scooperia

Papa's Scooperia

poki.com

Papa's Bakeria

Papa's Bakeria

poki.com

Papa's Cupcakeria

Papa's Cupcakeria

poki.com

Papa Louie: When Pizzas Attack

Papa Louie: When Pizzas Attack

poki.com

Papa's Pancakeria

Papa's Pancakeria

poki.com

Papa’s Pancakeria

Papa’s Pancakeria

poki.com

Papa's Hotdoggeria

Papa's Hotdoggeria

poki.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности