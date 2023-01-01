Papa's Pizzeria — кулинарная игра, созданная Flipline Studios. Берите тесто и приготовьтесь к вкусному приключению в пиццерии! Вы на пути к тому, чтобы стать лучшей пиццерией в городе. Принимайте заказы, готовьте тесто, добавляйте начинки и подавайте аккуратно нарезанную пиццу всем своим дурацким клиентам. Контролируйте каждый этап процесса приготовления пиццы и перемещайтесь между отдельными зонами ресторана. Переключитесь на станцию ​​для начинки, чтобы добавлять в каждую пиццу различные начинки. Перейдите на станцию ​​​​выпекания, чтобы приготовить пиццу в духовке, пока она не запечется как следует. Прыгайте на станцию ​​резки, чтобы разрезать пиццу на идеальные ломтики. Каждая станция — это практический опыт, где вам нужно будет перетаскивать, проводить пальцем и нажимать на протяжении всего процесса приготовления пиццы. Используйте свои с трудом заработанные чаевые, чтобы покупать улучшения для ресторана и головные уборы, а также вы можете украсить свой вестибюль мебелью и плакатами из Мебельного магазина. Сможете ли вы превратить свою пиццерию в самую известную сеть ресторанов быстрого питания в мире? Выбирайте, перетаскивайте и перемещайте ингредиенты — левая кнопка мыши. Пиццерия Papa's была создана Flipline Studios, а позже эмулирована в HTML5 компанией AwayFL. Также играйте в другие игры Papa's Games на Poki: Papa's Burgeria, Papa's Taco Mia и Papa's Freezeria.

Веб-сайт: poki.com

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