Papa's Burgeria — кулинарная игра, созданная Flipline Studios. Берите лопатку и приготовьтесь к приключению с переворачиванием гамбургеров! Принимайте заказы, жарьте котлеты, добавляйте начинки и подавайте гамбургеры всем своим дурацким клиентам. Контролируйте каждый этап процесса приготовления гамбургера и перемещайтесь между отдельными зонами ресторана. Следите за клиентами, ожидающими в вестибюле, перетаскивайте и переворачивайте котлеты для гамбургеров на гриле, чтобы приготовить их правильно, и добавляйте начинки и соусы в сэндвичи, прежде чем подавать их своим клиентам! Используйте свои с трудом заработанные чаевые, чтобы покупать улучшения для ресторана и головные уборы, а также вы можете украсить свой вестибюль мебелью и плакатами из Мебельного магазина. Сможете ли вы превратить свою бургерию в самую известную сеть ресторанов быстрого питания в мире? Выбирайте, перетаскивайте и перемещайте ингредиенты — левая кнопка мыши. Papa's Burgeria была создана Flipline Studios, а позже эмулирована в HTML5 компанией AwayFL. Также играйте в другие игры Papa's Games на Poki: Papa's Pizzeria, Papa's Taco Mia и Papa's Freezeria.

Веб-сайт: poki.com

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