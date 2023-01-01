Papa's Taco Mia — кулинарная игра, созданная Flipline Studios. Постройте самую большую и необычную Такерию, которую кто-либо когда-либо видел! После победы в конкурсе по поеданию тако вы получаете ключи от Papa's Taco Mia! Удачи, ведь все ваши любимые клиенты вернулись и привели друзей. Разблокируйте все виды ингредиентов и улучшайте свой магазин, чтобы сделать его стильным и быстрым. Постарайтесь угодить придирчивым Closers и озадачить кулинарного критика Джоджо своими дикими навыками приготовления тако! Принимайте заказы, готовьте ракушки, добавляйте начинки и подавайте! Используйте свои с трудом заработанные чаевые, чтобы покупать улучшения для ресторана и головные уборы, а также вы можете украсить свой вестибюль мебелью и плакатами из Мебельного магазина. Сможете ли вы превратить свою такерию в самую известную сеть ресторанов быстрого питания в мире? Выбирайте, перетаскивайте и перемещайте ингредиенты — левая кнопка мыши. Taco Mia от Papa's была создана Flipline Studios, а позже эмулирована в HTML5 компанией AwayFL. Также играйте в другие игры Papa's Games на Poki: Papa's Pizzeria, Papa's Burgeria и Papa's Freezeria.

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