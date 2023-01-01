Papa’s Pancakeria

Работайте в блинной с Купером и Пруденс! Принимайте заказы от голодных клиентов и посетите гриль-станцию. Готовьте блины из свежего теста и индивидуализируйте каждый заказ на строительной станции. Складывайте блины вместе, добавляйте начинки и обслуживайте своих клиентов!

Веб-сайт: poki.com

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