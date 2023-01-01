MSN Games (также известный как Zone.com, ранее известный как The Village, Internet Gaming Zone, MSN Gaming Zone и MSN Games от Zone.com) — это веб-сайт для казуальных игр с однопользовательской, многопользовательской игрой, загрузкой ПК и социальными сетями. видеоигры казино. Игры доступны в бесплатной онлайн-версии, пробной версии и полнофункциональной платной версии. MSN Games является частью Xbox Game Studios, связанной с порталом MSN, и принадлежит Microsoft со штаб-квартирой в Редмонде, штат Вашингтон.

Веб-сайт: zone.msn.com

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