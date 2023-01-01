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DMM GAMES

DMM GAMES

games.dmm.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

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Веб-сайт: games.dmm.com

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