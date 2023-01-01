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Yandex Games

Yandex Games

yandex.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

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Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Бесплатные онлайн-игры для всех: экшн, головоломки, гонки, игры для двух игроков и многое другое. Никаких загрузок не требуется! Играйте на своем мобильном телефоне или компьютере.

Веб-сайт: yandex.com

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