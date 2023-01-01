Kate's Cooking Party — это игра по управлению рестораном, в которой вы работаете официантом и ваша задача — зарабатывать деньги для ресторана, сохраняя при этом клиентов довольными. Все, что вам нужно сделать, это перетащить группу клиентов, ожидающих в очереди, на улицу и посадить их за столик. Они позвонят вам, чтобы отдать заказ, как только решат, что будут есть. Вам необходимо взаимодействовать с ними и принять их заказ, затем передать этот заказ менеджеру ресторана, который оповестит поваров. Собирайте все их просьбы и доставляйте им вовремя, иначе они рассердятся и снимут чаевые. Продолжая обслуживать довольных клиентов, вы будете открывать новые блюда, новые станции, новых коллег и многое другое. Поделитесь кулинарной вечеринкой Кейт со своими друзьями и узнайте, кто сможет заработать больше денег, обслуживая столики! Взаимодействуйте с клиентами, чтобы принять их заказ и передать его менеджеру ресторана. Собирайте продукты и своевременно доставляйте их к столу. «Кулинарная вечеринка Кейт» создана компанией ANV Games. На Poki есть и другие казуальные игры-головоломки: Z-Raid, Ocean и Laborer 2. Вы можете бесплатно играть в Kate's Cooking Party на Poki. В Kate's Cooking Party можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

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