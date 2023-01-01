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Arknights

Arknights

now.gg

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Играйте в Arknights онлайн бесплатно с помощью мобильного облака now.gg. Arknights — это стратегическая игра от Yostar, в которой вы возглавите борьбу с опасным вирусом, захватившим мир. Работайте бок о бок с преданной своему делу Амией, нанимая и обучая операторов, а затем отправляя их на миссии по всему миру. Защитите невинных и уничтожьте всех, кто встанет на вашем пути! Судьба острова Родос в ваших руках. Выбирайте подходящих оперативников для каждого задания, а затем разработайте выигрышную стратегию, чтобы победить врагов в рекордно короткие сроки. Сотни операторов выстраиваются в очередь, чтобы присоединиться к вашей команде. Все готовы сделать все возможное, чтобы защитить остров Родос. Комбинируйте их и получайте безграничное разнообразие и возможности!

Веб-сайт: now.gg

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