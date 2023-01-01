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Basket & Ball

Basket & Ball

poki.com

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Basket & Ball – это уникальная баскетбольная игра. Сочетая в себе жанры спорта и головоломок, игра заставляет вас изобретать способы забросить мяч в корзину! Ваша задача — подбрасывать баскетбольный мяч и забивать, решая разнообразные физические головоломки. Соберите множество бонусов, прежде чем забить гол в игре Basket & Ball! Как высоко вы сможете набрать? Отскок мяча — левая кнопка мыши или пробел. Перемещение — клавиши со стрелками. Корзина и мяч созданы Sun Temple. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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