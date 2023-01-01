Basketball FRVR — простая и легкая в освоении, но невероятно увлекательная игра в стрельбу по баскетбольному кольцу. Играйте как можно дольше и получайте бонусные очки, не попадая в кольцо. В игре нет ограничения по времени, но движущаяся корзина — испытание для опытных игроков. Особенности баскетбольного FRVR: - Простое и веселое управление - Отличная аркадная физика - Красивая графика - Потрясающий звуковой дизайн и музыка

Веб-сайт: basketball.frvr.com

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