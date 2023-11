Retro Bowl — это футбольная игра в американском стиле, созданная New Star Games. Готовы ли вы привести команду своей мечты к победе? Станьте боссом своей команды НФЛ, расширяйте свой состав, выполняйте свои обязанности для прессы, чтобы ваша команда и болельщики были довольны. Бесконечные способы настройки вашей команды и стратегии гарантируют, что игра никогда не станет однообразной или скучной. Вы даже можете редактировать имя, футболку или местоположение каждого игрока! С помощью свободного агентства вы сможете легко улучшить или перестроить свою команду по своему вкусу. Retro Bowl предлагает идеальное сочетание управления и автоматической игры, так что вы не сможете отказаться от этой великолепной игры по управлению командой в ретро-стиле! Сможете ли вы пройти этот этап и привести свою команду к главному призу? В Retro Bowl можно играть на своем ПК. А после обновления Retro Bowl 2021 года в нее можно играть через Интернет с помощью мобильного телефона и планшета! Навигация — мышь/трекпад. Выбор — LMBRetro Bowl создана компанией New Star Games Ltd. Это их первая игра на Poki! В Retro Bowl можно играть онлайн и в автономном режиме! Да, в Retro Bowl можно играть с помощью мобильного устройства на Poki! В Retro Bowl вы играете в нападении, а не в защите. Это не только означает, что построение качественного нападения важнее, чем построение хорошей защиты, это также означает, что ни одна отдельная оборонительная позиция не является более важной, чем любая другая оборонительная позиция. Нажмите на синий кружок под игроком. Во время бега вы можете перемещаться вверх и вниз с помощью жеста смахивания. В Retro Bowl можно переключать команды. Когда вы меняете команду в Retro Bowl, вы можете разумно ожидать, что команда, в которую вы перейдете, будет в такой же плохой форме, как и команда, в которой вы начали свою карьеру, независимо от отображаемых рейтингов этой команды. Потолок зарплат в Retro Bowl начинается с 200 миллионов долларов! Самый безопасный способ играть в Retro Bowl и другие игры с друзьями на Poki.no. Вы можете играть в Retro Bowl на своем компьютере, мобильных телефонах и планшетах здесь, на Poki.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Retro Bowl, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.