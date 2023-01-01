Irrational Karate

Нокаутируйте красного противника в «Иррациональном каратэ»! В этом 3D-файтинге вы можете наносить удары руками, ногами и уклоняться во время схваток. Вы можете выполнить несколько быстрых атак подряд, чтобы ошеломить противника. Просмотрите свою статистику в режиме Ego Boost!

Веб-сайт: poki.com

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