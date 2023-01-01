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Superspin.io

Superspin.io

superspin.io

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Брось и выбей остальных спиннеров! В этой многопользовательской игре вы можете выбирать из более чем 200 000 игрушек. Вы можете выбрать флаг своей страны или забавный дизайн. Затем установите цвета. На арене Superspin.io побеждает самый быстрый игрок!

Веб-сайт: superspin.io

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