Make It Meme — забавная игра, в которой вы создаете и создаете мемы вместе со своими друзьями или реальными игроками онлайн. Просто создайте лобби или присоединитесь к нему и подождите, пока присоединятся другие игроки. После начала игры каждый игрок получает случайный мем и должен за отведенное время придумать забавную подпись. Затем у каждого игрока есть 15 секунд, чтобы оценить эти создания мемов. Наконец, мем, набравший наибольшее количество очков, побеждает в раунде. На выбор доступно 3 режима игры: «Нормальный», «Тот же мем» и «Расслабленный». Выберите режим, в котором вы лучше всех разбираетесь, и покажите всем свою забавную сторону! Не забудьте скачать свои любимые мемы и поделиться ими со своими друзьями! Meme Buddy — это кнопка, позволяющая выразить любовь к любимому мему и стать его мем-приятелем! Нажимая на него, вы получаете в качестве бонуса половину очков мема-приятеля. На выбор можно выбрать один из 3 режимов игры: «Обычный», «Тот же мем» и «Расслабленный». Нажмите левую кнопку мыши или коснитесь пальцем, чтобы выбрать текст. поле и введите подписи. Когда придет ваша очередь голосовать, используйте красную кнопку, чтобы проголосовать за, синюю кнопку, чтобы проголосовать против, или кнопку «Ме», чтобы не ставить оценку. Make It Meme создан Prealpha. Это их первая игра на Poki! Вы можете играть в Make It Meme бесплатно на Poki. В Make It Meme можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

