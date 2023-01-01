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Boxing Physics 2

Boxing Physics 2

poki.com

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Это продолжение популярной игры Boxing Physics! Яростно сбивайте своих противников с ног, как настоящий Майк Тайсон, но не забудьте сохранить немного энергии для защиты! Зарабатывайте деньги и новых персонажей, победив как можно больше противников. Помимо обычных режимов боя, вы также можете продемонстрировать свои боксерские навыки в других режимах, таких как режим кикбокса, сумасшедший режим и режим футбола. Наслаждаться! Элементы управления: W - удар Совет от профессионала: старайтесь наклоняться вперед при нанесении удара, чтобы нанести сильный удар!

Веб-сайт: poki.com

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