Super Shopper

Привет, Супер Покупатель! Промчитесь в своей тележке по продуктовому магазину, чтобы собрать продукты из своего списка покупок. Перемещайтесь между проходами и уклоняйтесь от рекламных стендов, чтобы успеть закончить покупки. Пройдите все уровни или попытайтесь наполнить свою тележку в бесконечном режиме этой динамичной продуктовой игры! Элементы управления: W/A/S/D — рулевое управление Сдвиг — Тормоз Пробел — прыжок

Веб-сайт: poki.com

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