WebCatalog
Westoon

Westoon

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Westoon в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Почувствуйте себя стрелком эпохи Дикого Запада в Вестуне! Имея под рукой свой верный шестизарядный пистолет, вы победите своих противников и покажите всем, кому на самом деле принадлежит Дикий Запад. В Deathmatch докажите, что вы величайший Человек без имени, расстреливая всех, кто придет забрать вашу жизнь. Если вы хотите объединиться с отрядом, Team Deathmatch позволяет вам присоединиться к одной из двух сторон: шерифам-законодателям, очищающим Дикий Запад по одному преступнику, или злобным преступникам, которые никому не подчиняются. Управление W/A/S/D - Бег Shift - Спринт Пробел - Прыжок ЛКМ - Стрелять R - Перезарядка

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Westoon, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Dragon Simulator 3D

Dragon Simulator 3D

poki.com

Moto Trial Racing 2

Moto Trial Racing 2

poki.com

Kart Wars

Kart Wars

poki.com

Base Bros

Base Bros

poki.com

Stick Fighter

Stick Fighter

poki.com

Cover Orange: Wild West

Cover Orange: Wild West

poki.com

Fortz

Fortz

poki.com

Wild West Sniper: Cowboy War

Wild West Sniper: Cowboy War

now.gg

Wild West Cowboy Redemption

Wild West Cowboy Redemption

now.gg

Fancy Pants 3

Fancy Pants 3

poki.com

Super Shopper

Super Shopper

poki.com

War of Caribbean Pirates

War of Caribbean Pirates

poki.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности