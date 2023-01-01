Почувствуйте себя стрелком эпохи Дикого Запада в Вестуне! Имея под рукой свой верный шестизарядный пистолет, вы победите своих противников и покажите всем, кому на самом деле принадлежит Дикий Запад. В Deathmatch докажите, что вы величайший Человек без имени, расстреливая всех, кто придет забрать вашу жизнь. Если вы хотите объединиться с отрядом, Team Deathmatch позволяет вам присоединиться к одной из двух сторон: шерифам-законодателям, очищающим Дикий Запад по одному преступнику, или злобным преступникам, которые никому не подчиняются. Управление W/A/S/D - Бег Shift - Спринт Пробел - Прыжок ЛКМ - Стрелять R - Перезарядка

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Westoon, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.