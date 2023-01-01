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Cover Orange: Wild West

Cover Orange: Wild West

poki.com

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Cover Orange: Wild West — платформер-головоломка, в которой вы должны складывать предметы, чтобы укрыть наших оранжевых друзей и защититься от надвигающегося кислотного дождя. Наш цитрусовый герой вернулся, чтобы снова действовать, но на этот раз мы находимся на далеком западе. Перетащите все объекты, которые позволяет вам игра, и бросьте их так, чтобы они образовали укрытие над апельсинами, пока над ними проносится злобное облако. Не забудьте найти спрятанную звезду на каждом уровне! Поделитесь обложкой Orange: Wild West с семьей и друзьями, чтобы вы вместе могли решать эти занимательные головоломки! На каждом уровне вы должны размещать элементы на сцене, чтобы изменить окружающую среду и защитить апельсины от кислотного дождя злого облака. Эти элементы сцены могут варьироваться как угодно: от треугольного блока до шаров с шипами, разрушающих лед, до самих апельсинов. Используйте палец, мышь или клавиатуру, чтобы расположить различные объекты, находящиеся в вашем распоряжении, и бросьте их так, чтобы они образовали укрытие над апельсинами. Перемещение сундука — WASD, клавиши со стрелками или указатель. Падение сундука — пробел. Создана обложка Orange: Wild West. Джонни-К. Играйте в другие платформенные игры-головоломки на Poki: Cover Orange, Cover Orange: Space, Cover Orange: Journey и Cover Orange: Gangsters. Вы можете играть в Cover Orange: Wild West онлайн, не загружая и не устанавливая бесплатно, используя свой настольный компьютер и мобильные устройства на Poki.

Веб-сайт: poki.com

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