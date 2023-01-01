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Cover Orange

Cover Orange

poki.com

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Cover Orange — платформер-головоломка, в котором вам нужно переставлять объекты, чтобы прикрыть наших оранжевых друзей и защититься от надвигающегося кислотного дождя. Смертоносное, генетически модифицированное дождевое облако пара, растворяющего фрукты, направляется в оранжевую столицу мира. Вы должны перетащить все имеющиеся в вашем распоряжении предметы и бросить их так, чтобы они образовали укрытие над апельсинами. Используйте свою смекалку, чтобы создавать барьеры, которые позволят сохранить максимальное количество апельсинов. Спасите каждого маленького оранжевого сферического парня, которого встретите в игре, и заслужите его вечную любовь. Cover Orange сочетает в себе реалистичную игровую физику, продолжительные уровни, яркие цвета и анимацию громкого смеха. Давай, попробуй. Пришло время накачать сок в игре, созданной из чистого апельсинового концентрата! Используйте палец, мышь или клавиатуру, чтобы расположить различные предметы, находящиеся в вашем распоряжении, и бросайте их так, чтобы они образовали укрытие над апельсинами. Перемещайте сундук — WASD , клавиши со стрелками или указатель. Выпадение сундука — пробел. Обложка Orange была создана Johnny-K. Играйте в другую игру на Poki: Cover Orange: Journey. Музыку в Cover Orange написал Эдуард Цисельский, также композитор телешоу «Деревня дураков». В Cover Orange можно бесплатно играть как на компьютере, так и на мобильном телефоне. Поки.

Веб-сайт: poki.com

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