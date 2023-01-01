Cover Orange: Gangsters — это платформер-головоломка, в которой вы должны складывать предметы, чтобы прикрыть наших оранжевых друзей и защититься от надвигающегося кислотного дождя. Наш цитрусовый герой вернулся, чтобы снова действовать, но на этот раз нас преследуют гангстерские облака, которые, возможно, более опасны, чем обычные облака. Перетащите все объекты, которые позволяет вам игра, и бросьте их так, чтобы они образовали укрытие над апельсинами, пока над ними проносится злобное облако. Не забудьте найти спрятанную звезду на каждом уровне! Поделитесь обложкой Orange: Gangsters с семьей и друзьями, чтобы вы могли решать эти занимательные головоломки вместе! На каждом уровне вы должны размещать элементы на сцене, чтобы изменить окружающую среду и защитить апельсины от кислотного дождя злого облака. Эти элементы сцены могут варьироваться как угодно: от треугольного блока до шаров с шипами, разрушающих лед, до самих апельсинов. Используйте палец, мышь или клавиатуру, чтобы расположить различные объекты, находящиеся в вашем распоряжении, и бросьте их так, чтобы они образовали укрытие над апельсинами. Перемещение сундука — WASD, клавиши со стрелками или указатель. Падение сундука — пробел. Обложка Orange: Gangsters была создана Джонни-К. Играйте в другие платформенные игры-головоломки на Poki: Cover Orange, Cover Orange: Space и Cover Orange: Journey. Вы можете играть в Cover Orange: Gangsters онлайн, не скачивая и не устанавливая бесплатно, используя свой настольный компьютер и мобильные устройства на Poki.

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