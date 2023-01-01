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Cover Orange: Journey

Cover Orange: Journey

poki.com

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Cover Orange: Journey — платформер-головоломка, в котором вам нужно складывать предметы, чтобы укрыть наших оранжевых друзей и защититься от надвигающегося кислотного дождя. Перетаскивайте различные предметы, находящиеся в вашем распоряжении, и бросайте их так, чтобы они образовали укрытие над апельсинами. Грозное облако скоро пройдет мимо. Когда это произойдет, обязательно возьмите спрятанную звезду! Сотни уровней, множество возможностей настройки, сюжет с участием пиратов, запоминающаяся «Эврика!» моменты и даже путешествия во времени в Cover Orange: Journey! Играйте в эту игру с семьей и друзьями, чтобы вместе решить эти веселые загадки! На каждом уровне вы должны размещать элементы на сцене, чтобы изменить окружающую среду и защитить апельсины от кислотного дождя злого облака. Эти элементы сцены могут варьироваться как угодно: от треугольного блока до шаров с шипами, разрушающих лед, до самих апельсинов. Используйте палец, мышь или клавиатуру, чтобы расположить различные объекты, находящиеся в вашем распоряжении, и бросьте их так, чтобы они образовали укрытие над апельсинами. Перемещение сундука — WASD, клавиши со стрелками или указатель. Падение сундука — пробел. Обложка Orange: Journey была создана Джонни-К. Это их первая игра на Poki! Cover Orange: Journey имеет более 300 уровней! Вы можете играть в Cover Orange: Online, не скачивая и не устанавливая бесплатно, используя свой настольный компьютер и мобильные устройства на Poki.

Веб-сайт: poki.com

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