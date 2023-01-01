WebCatalog
Cover Orange: Space

Cover Orange: Space

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Cover Orange: Space в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Cover Orange: Space — платформер-головоломка, в которой вы должны складывать предметы, чтобы прикрыть наших оранжевых друзей и защититься от надвигающегося кислотного дождя — в космосе! Наш цитрусовый герой вернулся, чтобы снова действовать, но на этот раз мы в открытом космосе, потому что облако токсичного газа последовало за нами, когда мы были случайно отправлены в космос! Все, что вам нужно сделать, это перетащить различные предметы, находящиеся в вашем распоряжении, и бросить их так, чтобы они образовали укрытие над апельсинами. Грозное облако скоро пройдет мимо. Когда это произойдет, обязательно возьмите спрятанную звезду и постарайтесь не попасть под падающие капли дождя или опасные факторы окружающей среды, такие как лазерные лучи. Вас ждут 40 тщательно продуманных уровней с головоломками, которые заставят вас почесать голову. Поделитесь Cover Orange: Space с семьей и друзьями, чтобы вы вместе могли решать эти занимательные головоломки на космическую тематику! На каждом уровне вы должны размещать элементы на сцене, чтобы изменить окружающую среду и защитить апельсины от кислотного дождя злого облака. Эти элементы сцены могут варьироваться как угодно: от треугольного блока до шаров с шипами, разрушающих лед, до самих апельсинов. Используйте палец, мышь или клавиатуру, чтобы расположить различные объекты, находящиеся в вашем распоряжении, и бросьте их так, чтобы они образовали укрытие над апельсинами. Перемещение сундука — WASD, клавиши со стрелками или указатель. Падение сундука — пробел. Обложка Orange: Space была создана пользователем Джонни-К. Играйте в другие платформеры-головоломки на Poki: Cover Orange и Cover Orange: Journey. Вы можете играть в Cover Orange: Space онлайн, не загружая и не устанавливая бесплатно, используя свой настольный компьютер и мобильные устройства на Poki.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Cover Orange: Space, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Cover Orange: Journey

Cover Orange: Journey

poki.com

Cover Orange: Gangsters

Cover Orange: Gangsters

poki.com

Cover Orange: Pirates

Cover Orange: Pirates

poki.com

Cover Orange: Wild West

Cover Orange: Wild West

poki.com

Cover Orange

Cover Orange

poki.com

Roly-Poly Monsters

Roly-Poly Monsters

poki.com

Space Thing

Space Thing

poki.com

Resizer

Resizer

poki.com

It's Story Time!

It's Story Time!

poki.com

Puzzle Path

Puzzle Path

poki.com

Oceanar.io

Oceanar.io

poki.com

Oceanar.io

Oceanar.io

oceanar.io

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности