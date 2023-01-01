Cover Orange: Space — платформер-головоломка, в которой вы должны складывать предметы, чтобы прикрыть наших оранжевых друзей и защититься от надвигающегося кислотного дождя — в космосе! Наш цитрусовый герой вернулся, чтобы снова действовать, но на этот раз мы в открытом космосе, потому что облако токсичного газа последовало за нами, когда мы были случайно отправлены в космос! Все, что вам нужно сделать, это перетащить различные предметы, находящиеся в вашем распоряжении, и бросить их так, чтобы они образовали укрытие над апельсинами. Грозное облако скоро пройдет мимо. Когда это произойдет, обязательно возьмите спрятанную звезду и постарайтесь не попасть под падающие капли дождя или опасные факторы окружающей среды, такие как лазерные лучи. Вас ждут 40 тщательно продуманных уровней с головоломками, которые заставят вас почесать голову. Поделитесь Cover Orange: Space с семьей и друзьями, чтобы вы вместе могли решать эти занимательные головоломки на космическую тематику! На каждом уровне вы должны размещать элементы на сцене, чтобы изменить окружающую среду и защитить апельсины от кислотного дождя злого облака. Эти элементы сцены могут варьироваться как угодно: от треугольного блока до шаров с шипами, разрушающих лед, до самих апельсинов. Используйте палец, мышь или клавиатуру, чтобы расположить различные объекты, находящиеся в вашем распоряжении, и бросьте их так, чтобы они образовали укрытие над апельсинами. Перемещение сундука — WASD, клавиши со стрелками или указатель. Падение сундука — пробел. Обложка Orange: Space была создана пользователем Джонни-К. Играйте в другие платформеры-головоломки на Poki: Cover Orange и Cover Orange: Journey. Вы можете играть в Cover Orange: Space онлайн, не загружая и не устанавливая бесплатно, используя свой настольный компьютер и мобильные устройства на Poki.

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