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Pixel Express

Pixel Express

poki.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Pixel Express — это аркадная стратегическая головоломка, в которой игрок должен управлять железнодорожными узлами, чтобы получать очки и предотвращать столкновения поездов. Успейте доставить весь груз в разные пункты назначения, выиграйте как можно больше монет и ресурсов и постройте город своей мечты! Начните с Дикого Запада... и узнайте, как далеко вы сможете зайти! Нажимайте на перекрестки, чтобы менять направление движения поездов. Будьте осторожны, чтобы не столкнуться! Изменить направление — щелчок левой кнопкой мыши. Pixel Express создали Андрей Бычковский, Павел Шеляженко, Сергей «Cellinger» Буряк и 8-BITchin’tendo. Это их первая игра на Poki.

Веб-сайт: poki.com

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