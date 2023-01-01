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Wild Race

Wild Race

poki.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

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Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Мчитесь по стране на экзотических автомобилях! Wild Race позволяет вам управлять Panther Turbo, Venom Smirk и Tiger Rush. Во время каждой поездки вы можете собирать письма, чтобы разблокировать бонусную миссию. Меняйте дорожки, чтобы собирать магниты и монеты!

Веб-сайт: poki.com

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