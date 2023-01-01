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Gangster Contract Mafia Wars

Gangster Contract Mafia Wars

poki.com

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В этом динамичном, напряженном шутере от первого лица вы окажетесь в роли наемного убийцы мафии, сражающегося за власть с другими наемными убийцами мафии и одновременно уничтожающего свои цели с помощью разнообразного оружия. В начале каждой миссии вы получаете краткое описание цели с указанием местонахождения вашего убийства в огромном хаотичном городе. Помимо устранения своих целей, вам придется постоянно искать безжалостных врагов из враждующих мафиозных банд. Докажите, что вы настоящий гангстер, доведя свои миссии до совершенства, набрав наибольшее количество убийств, и станьте лучшим профессиональным киллером в городе. Сделайте себе имя в Gangster Contract Mafia Wars!

Веб-сайт: poki.com

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