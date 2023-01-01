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Golfparty.io

Golfparty.io

poki.com

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Golfparty.io — это многопользовательская онлайн-игра в мини-гольф, в которой вы соревнуетесь с другими игроками, чтобы узнать, кто первым забьет мяч! Ваша цель — просто заставить мяч катиться через различные ловушки, скалы, хитроумные приспособления и многие другие препятствия в лунку, ожидающую в конце уровня. Ваша оценка будет зависеть от количества сделанных вами выстрелов, а также от вашей ловкости. Постарайтесь тщательно целиться и делать как можно меньше ударов. Удерживайте палец или мышь, чтобы начать прицеливаться. Вы можете перетащить курсор назад, чтобы настроить интенсивность ударов, и нацелиться влево или вправо, чтобы изменить направление. Отпустите, чтобы стрелять! Пригласите своих друзей и сыграйте друг против друга, чтобы узнать, кто лучший игрок в гольф! Удерживайте палец или мышь, чтобы начать прицеливаться. Вы можете перетащить курсор назад, чтобы настроить интенсивность ударов, и нацелиться влево или вправо, чтобы изменить направление. Выпускайте, чтобы стрелять!Golfparty.io был создан Milkshake Games. Это их первая игра на Poki! Вы можете играть в Golfparty.io бесплатно на Poki. В Golfparty.io можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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