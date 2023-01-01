Throw It Higher!

Бросай выше! — это игра на ловкость, созданная Sakkat Studios. Вы обычный человек, который тренируется в метании баскетбольного мяча в этой игре, но с увеличением вашей силы и скорости дела пойдут необычным образом. Подбрасывайте мяч в нужный момент, чтобы запустить его как можно выше и заработать за это деньги. Используйте заработанные деньги, чтобы улучшить свою игру и повысить свою мощь. Вскоре ваш шарик достигнет атмосферы и даже космоса! Люди говорят, что нет предела, но эти люди, очевидно, не играли в «Подбрось выше»! Нажмите кнопку броска, чтобы запустить баскетбольный мяч в воздух. Когда он снова упадет вниз, нажмите кнопку броска в нужный момент, чтобы снова запустить мяч с полной силой. Бросок — коснитесь / левой кнопки мыши / пробела. Подбросьте его выше! создан Sakkat Studio. Играйте в другие казуальные игры Poki: indecent-escape, Sweet Run и Ground Digger.

Веб-сайт: poki.com

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