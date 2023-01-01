Eggys Big Adventure

Настало время приключений для нашего друга Эгги: он прыгает и бегает по мирам, чтобы собрать как можно больше яиц! Маневрируйте, преодолевая большие и маленькие препятствия, чтобы добраться до следующей двери. Если вы собрали достаточно яиц в мире, вы сможете перейти к следующему! Элементы управления: Стрелки влево/вправо — перемещение влево/вправо. Стрелка вверх – прыжок E - Войти в дверь О создателе: Eggy Games также является создателем Eggbot vs Zombies.

Веб-сайт: poki.com

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