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Eggys Big Adventure

Eggys Big Adventure

poki.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

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Настало время приключений для нашего друга Эгги: он прыгает и бегает по мирам, чтобы собрать как можно больше яиц! Маневрируйте, преодолевая большие и маленькие препятствия, чтобы добраться до следующей двери. Если вы собрали достаточно яиц в мире, вы сможете перейти к следующему! Элементы управления: Стрелки влево/вправо — перемещение влево/вправо. Стрелка вверх – прыжок E - Войти в дверь О создателе: Eggy Games также является создателем Eggbot vs Zombies.

Веб-сайт: poki.com

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