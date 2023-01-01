Final Ninja — это игра-платформер, созданная Nitrome. Вы — Такеши, дезертир, который когда-то был воином, и пытаетесь сбежать от своей старой жизни и обрести покой. Ваш бывший босс Акума выслеживает вас и пытается устранить. Используйте веревку ниндзя и ловкость, чтобы победить бывшего босса! Изучите основы и отточите свои навыки ниндзя на 20 уровнях Final Ninja. Прыгайте, бегайте, крадитесь, используйте сюрикены, крюки и многое другое! Готовы ли вы к своей последней миссии, «Последний ниндзя»? Двигаться — A/D или клавиши со стрелками влево/вправо. Скрытность — S или клавиша со стрелкой вниз. Прыжок — W или клавиша со стрелкой вверх. Использовать крюк — (удерживать) Левую кнопку мыши или палец. Final Ninja был создан Nitrome. как флеш-игра, а затем эмулировалась в HTML5 компанией AwayFL. Играйте в другие флеш-игры Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Пещерный хаос, Мятеж, Skywire, Двойной выстрел, Зеленый испытуемый и Синий испытуемый

Веб-сайт: poki.com

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