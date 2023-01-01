WebCatalog
Final Ninja

Final Ninja

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Final Ninja в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Final Ninja — это игра-платформер, созданная Nitrome. Вы — Такеши, дезертир, который когда-то был воином, и пытаетесь сбежать от своей старой жизни и обрести покой. Ваш бывший босс Акума выслеживает вас и пытается устранить. Используйте веревку ниндзя и ловкость, чтобы победить бывшего босса! Изучите основы и отточите свои навыки ниндзя на 20 уровнях Final Ninja. Прыгайте, бегайте, крадитесь, используйте сюрикены, крюки и многое другое! Готовы ли вы к своей последней миссии, «Последний ниндзя»? Двигаться — A/D или клавиши со стрелками влево/вправо. Скрытность — S или клавиша со стрелкой вниз. Прыжок — W или клавиша со стрелкой вверх. Использовать крюк — (удерживать) Левую кнопку мыши или палец. Final Ninja был создан Nitrome. как флеш-игра, а затем эмулировалась в HTML5 компанией AwayFL. Играйте в другие флеш-игры Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Пещерный хаос, Мятеж, Skywire, Двойной выстрел, Зеленый испытуемый и Синий испытуемый

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Final Ninja, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Final Ninja Zero

Final Ninja Zero

poki.com

Mutiny

Mutiny

poki.com

Twin Shot

Twin Shot

poki.com

Twin Shot 2

Twin Shot 2

poki.com

Test Subject Green

Test Subject Green

poki.com

Silly Sausage

Silly Sausage

poki.com

Cave Chaos 2

Cave Chaos 2

poki.com

Magneboy

Magneboy

poki.com

Roly Poly

Roly Poly

poki.com

Tanked Up

Tanked Up

poki.com

Mallet Mania

Mallet Mania

poki.com

Cave Chaos

Cave Chaos

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности