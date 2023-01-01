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Final Ninja Zero

Final Ninja Zero

poki.com

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Final Ninja Zero — это игра-платформер, созданная Nitrome. Это приквел к Final-Ninja, в которую вы можете играть на Poki. В этой игре вы берете на себя роль Такеши, того же героя из первой игры Final Ninja. Действие происходит за сорок лет до событий Final Ninja. Узнайте больше о прошлом Такеши, совершенствуя свои навыки ниндзя. В Final Ninja Zero 24 уровня. Бегайте, прыгайте, крадитесь, используйте сюрикены, крюки и многое другое, чтобы пройти все уровни! Готовы ли вы стать величайшим героем Final Ninja Zero? Двигаться — A/D или клавиши со стрелками влево/вправо. Скрытность — S или клавиша со стрелкой вниз. Прыжок — W или клавиша со стрелкой вверх. Использовать крюк — (удерживать) Левую кнопку мыши или палец. Final Ninja Zero был созданная Nitrome как флеш-игра, а затем эмулированная в HTML5 AwayFL. Играйте в другие флэш-игры Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3. , Пещерный хаос, Мятеж, Skywire, Двойной выстрел, Зеленый испытуемый и Синий испытуемый

Веб-сайт: poki.com

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