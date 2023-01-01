Платформа Community Gaming позволяет организаторам турниров проводить турниры, а геймерам — участвовать в соревнованиях и автоматически получать оплату в случае победы.

Веб-сайт: communitygaming.io

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