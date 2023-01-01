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Let Will Grigg Play

Let Will Grigg Play

poki.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

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Сыграйте в игру «Пусть Уилл Григг сыграет!» и воспользуйтесь возможностью сыграть с Уиллом Григгом против суперзвезды Уэльса Гарета Бэйла и услышать, как футбольные фанаты поют вирусную песню «Уилл Григг в огне» каждый раз, когда вы забиваете, играя за Уилла Григга. Если мы наберем 100 000 очков виртуальные «Голы Григга» мы могли бы привлечь внимание тренера Северной Ирландии Майкла О'Нила и убедить его наконец позволить Уиллу Григгу сыграть на ЕВРО-2016!

Веб-сайт: poki.com

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