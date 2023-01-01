Hattrick
hattrick.org
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Hattrick в WebCatalog для Mac и ПК.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: hattrick.org
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Hattrick, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
schedios.io
schedios.io
Gartic Phone
garticphone.com
Solitaire
poki.com
Colonist.io
colonist.io
KiX Dream Soccer
poki.com
Soccer Skills World Cup
poki.com
Cubic Castles
castles.cc
WSOP
playwsop.com
Super Liquid Soccer
poki.com
Simple Solitaire
simplesolitaire.com
Hospital Stories: Doctor Soccer
poki.com
Sketchful.io
sketchful.io