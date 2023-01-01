Забивайте голы и набирайте тысячи очков в Crazy Freekick! В этой футбольной игре вы сможете играть за команды Аргентины, Германии, Италии, Бразилии, Англии и Франции. Есть два индикатора прицеливания, которые определяют, забьете вы или промахнетесь. Продолжайте работать, чтобы заработать более высокие бонусы!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Crazy Freekick, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.