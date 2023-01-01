Joyrider — спортивная игра, созданная kokos.games. Покажите свои навыки верховой езды и трюков на своем модном велосипеде, путешествуя по каньонам, лесам и даже в открытом космосе! Проезжайте через различные уровни, наполненные простыми или обманчивыми препятствиями, которых вам нужно избегать. Покажите, что вы профессионал, выполняя сальто, сальто назад или любое другое крутое движение, которое только придет вам в голову. Затем дополните свою добычу, открыв новые красочные головные уборы, костюмы и мотоциклы. Чтобы максимизировать свой успех, обратите внимание на такие задачи, как прохождение уровня без единого сбоя. Если вы застряли на уровне, вы можете использовать кнопку пропуска, которая появляется вверху после нескольких сбоев. Давай, попробуй Joyrider! Поддерживай баланс велосипеда, вовремя нажимая на рулевые клавиши. Следите за тем, чтобы не разбиться и не удариться головой! Ускорение — W или UpSteer — A/D или Влево/Вправо Назад — S или Вниз — Снятие — TRestart — RJoyrider создан kokos.games. Сыграйте в другую потрясающую игру на ловкость на Poki: Supernova.

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