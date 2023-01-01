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Gato Slice

Gato Slice

erigato.space

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Сможете ли вы стать гроссмейстером по нарезке фруктов? Достаточно ли у тебя сил, чтобы сражаться в этой битве? Что ж, если вы так думаете, запрыгивайте в GatoSlice и наслаждайтесь потрясающими действиями по нарезке фруктов и комбо-складыванию прямо сейчас!

Веб-сайт: erigato.space

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