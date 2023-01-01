Жестокая битва мини-роботов! - WARBOT.IO — это онлайн-игра для роботов в реальном времени, в которой вы можете сражаться с игроками со всего мира. Теперь доступно в настольных браузерах и мобильных приложениях.

Веб-сайт: warbot.io

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