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Stolk.io

Stolk.io

stolk.io

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Играйте в Столк.io прямо сейчас! Выбивайте других со стола и увеличивайте свой мяч и весло, чтобы стать еще сильнее. Сможете ли вы стать самым большим мячом в комнате?

Веб-сайт: stolk.io

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