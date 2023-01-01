Sparkanoid

Взорвите все разноцветные кирпичи в Спарканоиде! В этой межгалактической игре-арканоиде вам предстоит как можно быстрее выбить каждую деталь. Перемещайте весло вперед и назад, чтобы отбивать мяч и ловить бонусы. Замедлите время, чтобы сделать все еще проще!

Веб-сайт: poki.com

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