Doodle Jump

Путешествуйте с мультперсонажем как можно выше! Эта игра с прыжками вверх проверит вашу скорость реакции и навыки прыжков. Вам будет предложено прыгать с платформы на платформу, собирая бонусы. Используйте реактивный ранец, чтобы взлететь вверх со скоростью света!

Веб-сайт: poki.com

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