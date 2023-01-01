Badminton Stars

Берите ракетку и отправляйтесь на площадку, чтобы сыграть в захватывающий бадминтон! Сокрушайте каждого противника, чтобы доминировать в турнире, а затем покорите мир. Удар по волану в нужный момент — ключ к успеху в этом веселом и красочном приключении в бадминтоне. Элементы управления: Космос - Хит

Веб-сайт: poki.com

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