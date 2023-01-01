WebCatalog
Badminton Stars

Badminton Stars

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Badminton Stars в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Берите ракетку и отправляйтесь на площадку, чтобы сыграть в захватывающий бадминтон! Сокрушайте каждого противника, чтобы доминировать в турнире, а затем покорите мир. Удар по волану в нужный момент — ключ к успеху в этом веселом и красочном приключении в бадминтоне. Элементы управления: Космос - Хит

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Badminton Stars, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Power Badminton

Power Badminton

poki.com

Yeah Bunny 2

Yeah Bunny 2

poki.com

Smashy Duo

Smashy Duo

poki.com

Football Blitz

Football Blitz

poki.com

Stickman Crazy Box

Stickman Crazy Box

poki.com

Linebacker Alley

Linebacker Alley

poki.com

Adventure Drivers

Adventure Drivers

poki.com

Bouncy Basketball

Bouncy Basketball

poki.com

Toon Off

Toon Off

poki.com

SuperBrawl

SuperBrawl

poki.com

Gato Slice

Gato Slice

erigato.space

Up and Beyond

Up and Beyond

poki.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности