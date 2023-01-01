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OvO Classic

OvO Classic

poki.com

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OvO Classic — это аркадный платформер, в котором вы участвуете в скоростных забегах, используя персонажа-крупье. Ваша цель — как можно быстрее добраться до флага на финише. Ваша скорость и эффективность будут определять ваш успех и высокий балл. Просто прыгайте, прыгайте по стенам и скользите по уровням! Если вы хотите по-настоящему овладеть игрой, объедините эти действия, чтобы получить дополнительную силу! Вы можете прыгнуть выше сразу после скольжения или прыжка с земли! Сможете ли вы стать самым быстрым бегуном в OvO Classic? Элементы управления будут отображаться внутри игры. Движение — стрелки влево/вправо. Прыжок — пробел. Скольжение — стрелка вниз. OvO Classic был создан Dedra Games, студией разработки игр, базирующейся во Франции. Сыграйте в другую игру на Poki: OvO DimensionsВ OvO Classic можно играть бесплатно на Poki. В OvO Classic можно играть как на компьютере, так и на мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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