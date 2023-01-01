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OvO Dimensions

OvO Dimensions

poki.com

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OvO Dimension — аркадный платформер, созданный Dedra Games. Вы управляете персонажем-крупье, который выполняет простые и базовые действия. Прыгайте, прыгайте по стенам и скользите по уровням! Если вы хотите по-настоящему овладеть игрой, используйте комбинации действий, чтобы получить дополнительную силу! Прыгайте сразу после скольжения или прыжка с земли! В OvO Dimension множество уровней. Сможете ли вы прыгать через все уровни? Элементы управления будут отображаться внутри игры. Клавиши со стрелками для перемещения OvO Dimension был создан Dedra Games, студией разработки игр, базирующейся во Франции. Это их первая игра на Poki! В OvO Dimension можно играть бесплатно на Poki. В OvO Dimension можно играть как на компьютере, так и на мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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